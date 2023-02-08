Студент УрФУ из Полевского погиб в ходе военной спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 20-летний ефрейтор из Полевского Григорий Терентьев. В пресс-службе администрации уральского города рассказали, что 24 января военный попал под артиллерийский обстрел возле Марьинки, был тяжело ранен, и скончался в госпитале.

На спецоперацию Григорий Терентьев отправился добровольцем, несмотря на обучение на третьем курсе исторического факультета УрФУ. В армии он не служил. Контракт с Минобороны РФ уралец заключил 19 октября прошлого года в должности старшего наводчика расчета орудия гаубичного дивизиона в/ч 71718, 70 гвардейского мотострелкового полка, 42 мотострелковой дивизии.

За мужество и отвагу при выполнении боевых задач его посмертно представили к высокой государственной награде, которую передадут семье военного.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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