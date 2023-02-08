Министр Денис Архипов получил звание заслуженного работника ЖКХ Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников присвоил министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денису Архипову звание заслуженного работника ЖКХ Новосибирской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Кроме господина Архипова, заслуженными работниками ЖКХ «за заслуги в оказании коммунальных услуг населению, организации устойчивого и качественного функционирования коммунального хозяйства, формировании эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрении ресурсосберегающих технологий» стали два сотрудника Горводоканала – Игорь Посаженников и Владимир Шаерман, а также замдиректора ООО «Управляющая компания “Фаворит”» Сергей Рослов.

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Дарья Решетникова