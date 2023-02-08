Краевые власти приступают к изъятию участков для реконструкции ул. Карпинского

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по организации мероприятий и подготовке документации, необходимой для изъятия в собственность региона недвижимого имущества с целью реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 15 млн руб. Заявки будут приниматься до 28 февраля. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет подготовить документацию по планировке территории, выполнить оценку участков, провести переговоры с их нынешними собственниками и обеспечить подписание с ними соглашений об изъятии недвижимости. Работы необходимо завершить до 18 декабря 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проект реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов предусматривает расширение проезжей части на этом участке до шести полос, переустройство путепровода через железнодорожные пути и трамвайных путей, а также обустройство тротуаров, велодорожек, сетей наружного освещения и ливневой канализации. Приступить к реконструкции планируется в этом году, полностью завершить ее — в 2025-м. Работы будут финансироваться из бюджета Пермского края. В декабре прошлого года был объявлен конкурс на определение подрядчика, начальная цена контракта — 2,1 млрд руб. Однако 12 января конкурс был отменен.