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После обращения жителей Нижней Ельцовки к федеральным властям Анатолий Локоть отозвал решение на снос деревьев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал разрешение на вырубку деревьев на территории микрорайона Нижняя Ельцовка, сообщила сегодня прокуратура региона. «В течении рабочего дня с участием прокурора города рассмотрел представление и отозвал решение на снос зеленых насаждений, ранее выданное управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска», - уточнили в ведомстве.

Прокурор города Роман Сивак 7 февраля внес представление в мэрию города Новосибирска об устранении нарушений природоохранного законодательства в части содержания лесных насаждений.

Ранее жители микрорайона Нижняя Ельцовка, пытаясь остановить вырубку деревьев, записали видеообращение к представителям федеральной власти с просьбой срочно вмешаться в ситуацию. «Мы жители микрорайона Нижняя Ельцовка, мы дежурим два дня на вырубке. Мэрия Новосибирска дала разрешение на вырубку 930 сосен краснокнижного бора под жилищное строительство. Выдали разрешение тайно, рубят в выходные. Мы достучались до депутатов всех трех уровней. Депутаты и министерство природы в выходные связались со всеми чиновниками муниципального и регионального уровня. Чиновники не предпринимают оперативных действий, для того чтобы остановить вырубку. Министерство природных ресурсов не имеет этих полномочий. Мы обращаемся к федеральным властям, чтобы они предприняли оперативные решения для приостановления разрешения на вырубку», - сказано в видеоролике.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин комментируя ситуацию, отметил, что рекомендовал мэру Новосибирска и его заместителю «прекратить вырубку деревьев в Нижней Ельцовке, изменить позицию и начать искать альтернативные варианты для сохранения леса».

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Лолита Белова

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