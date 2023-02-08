Экс-начальника отдела управления юстиции Алтайского края приговорили к штрафу 3 млн рублей за взятку

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения Главного управления юстиции Алтайского края. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорили к штрафу в размере 3 млн руб., сообщили в региональном управлении Следственного комитета, добавив, что бывшего чиновника лишили права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет.

Согласно материалам дела, в период с 2021-го по 2022 год начальник отдела получал взятки от представителя фирмы, занимающейся ремонтно-строительными работами. Вознаграждение предназначалась за выбор этой организации в качестве подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту помещений управления юстиции в разных районах Алтайского края, а также беспрепятственную приемку и подписание документов для оплаты услуг.

По материалам, поступившим из ФСБ, в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело. Правоохранители подсчитали, что за указанный период он получил взятки на сумму 200 тыс. руб.

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Илья Николаев