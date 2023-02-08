Новосибирская «Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ

«Сибирь» вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло по итогам домашнего матча новосибирцев с челябинским «Трактором».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Сибиряки по ходу игры дважды уступали уральцам с разницей в две шайбы: 1:3 после второго периода и 2:4 по ходу третьего. Но в концовке основного времени «Сибирь» дважды меняла вратаря на шестого полевого игрока, что позволило сравнять счет – 4:4. У новосибирцев в этом матче забивали Тэйлор Бек, Валентин Пьянов, Максим Сушко и Тревор Мерфи. В серии же послематчевых буллитов хоккеисты «Трактора» были точнее.

«Сибирь» набрала 78 очков. В турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ команда идет второй, уступая одно очко казанскому «Ак Барсу».

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Валерий Лавский