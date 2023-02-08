В Приангарье задержан первый заммэра Слюдянского района

Первый заместитель мэра Слюдянского района Иркутской области Юрий Азорин подозревается в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, сейчас чиновник задержан, проводится его допрос.

«По версии следствия, в 2019 году между администрацией района и строительной организацией был заключен контракт на 980 млн руб. на строительство школы на 725 мест в городе Слюдянка. Срок окончания строительства — 16 декабря 2022 года.12.2022. Подозреваемый принял у подрядчика часть работ в полном объеме, которые фактически не были выполнены. Он подписал необходимые документы, на основании которых произведена оплата в адрес подрядчика в сумме около 53 млн руб.»,— сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры и оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Иркутской области.

Влад Никифоров, Иркутск