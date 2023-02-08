В Индонезии боевики взяли в заложники пилота рейса авиакомпании Susi Air

Боевики в индонезийской провинции Западное Папуа взяли в заложники пилота самолета местной авиакомпании Susi Air. Пилот — гражданин Новой Зеландии Филип Мертенс. Об этом сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

Как пишет Radio New Zealand, боевики захватили пилота в заложники после того, как подожгли небольшой коммерческий самолет в Ндуге. На борту также находились пять пассажиров, их судьба неизвестна.

Ответственность за захват заложников взяли на себя боевики Национально-освободительной армии Западного Папуа (военное крыло «Движения за свободное Папуа», признано террористической структурой в Индонезии). Боевики утверждают, что не отпустят пилота самолета, пока Индонезия не признает независимость Западного Папуа.

Как сообщили в МИД Новой Зеландии, сотрудники посольства страны в Индонезии работают над освобождением пилота. «Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется»,— сказал Крис Хипкинс в эфире Radio New Zealand.

Олеся Павленко