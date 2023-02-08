Дефицит торгового баланса США вырос до рекордных $948,1 млрд

За 2022 году дефицит торгового баланса США достиг $948,1 млрд. За год показатель вырос на 12,2%. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Минторга США.

По оценке Минторга США, в декабре дефицит баланса составил $67,4 млрд. Экспорт снизился на 0,9% по сравнению с ноябрем, импорт вырос на 1,3%. Как отмечает WSJ, показатели импорта улучшились в результате роста спроса на потребительские товары и автомобили.

New York Times (NYT) отмечает, что в 2022 году значительно вырос дефицит торговли США с Мексикой, Канадой, Индией, Южной Кореей, Вьетнамом и Тайванем. Это произошло из-за того, что американские производители искали новые каналы поставок иностранной продукции. В свою очередь дефицит торговли США с Китаем достиг $382,9 млрд, что на 8,3% больше итогов 2021 года.

Опрошенные NYT аналитики считают, что рост дефицита торговли показывает восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Также, по их мнению, на него повлияла перестройка торговых цепочек, вызванная введением Белым домом ограничений на торговлю с Китаем.

Олеся Павленко