Кадыров рассказал о возведении стелы в честь погибших на Украине военных в Грозном

Стелу в честь погибших военных в ходе конфликта на Украине и во время борьбы с терроризмом в Чечне откроют на территории мечети на проспекте имени Мухаммеда Али в Грозном. В самой мечети будет возведено пять минаретов, названных в честь соратников первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Также планируется возведение стелы в честь павших героев в период борьбы с терроризмом в регионе и СВО в Донбассе. Она будет расположена на территории строящейся мечети на проспекте имени Мухаммеда Али. Сама мечеть представляет из себя уникальное архитектурное сооружение, возле которой возвышаются 5 минаретов, названных в честь близких соратников Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Господин Кадыров также рассказал о дизайне золотой медали «Герой Чеченской республики». По его словам, медаль будет представлять собой восьмиконечную звезду из золота 750 пробы. Ее вес составит 70 граммов. На основной части медали сверху будет расположена надпись «Къонах» («герой» — «Ъ»), на нижней — «Аллаху Акбар. Ахмат-Сила».