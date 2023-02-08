Jumeirah Group приобрела отель Le Richemond

Международная гостиничная компания Jumeirah Group объявляет о приобретении первого объекта в Швейцарии — исторического отеля Le Richemond. Расположенный на берегу Женевского озера, этот отель был основан в 1875 году и является излюбленным местом отдыха знаменитостей. Здесь останавливались Кларк Гейбл, Чарли Чаплин, Уолт Дисней, Луи Армстронг, Рита Хейворт, Марк Шагал, Софи Лорен, Майкла Джексон, Элтон Джон и многие другие известные люди. В ближайшее время в отеле начнется масштабная дизайнерская реконструкция, также компания планирует внедрить свои фирменные концепции оздоровления и фитнеса, обновить ресторанное направление.

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