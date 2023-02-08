Ректору вменили убийственный комплекс

Как стало известно „Ъ“, СКР закончил расследование уголовного дела бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к совершенному почти четверть века назад убийству криминального авторитета Айдара Исрафилова (Айдарон). Ученый свою вину отрицает, а защита отмечает, что его уголовное преследование являлось незаконным, так как не было отменено решение прокуратуры, признавшей господина Гафурова непричастным к этому же преступлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

На заседании Мосгорсуда рассматривалась жалоба защиты Ильшата Гафурова, касающаяся законности его уголовного преследования за подстрекательство сначала к неудавшейся попытке покушения на криминального авторитета Айдара Исрафилова, а затем — к его убийству, которое все же было совершено в августе 1999 года.

Проблема оказалась в том, что за 23 прошедших после убийства года возможная причастность ученого к преступлению была предметно изучена предшественницей сегодняшнего СКР — прокуратурой.

Как пояснили суду представители защиты обвиняемого, в 90-х годах бизнесмен Исрафилов и будущий ректор КФУ Гафуров жили в Елабуге и даже в некотором смысле совместно руководили городом. Господин Гафуров тогда занимал официальный пост главы горадминистрации, а господин Исрафилов был депутатом районного заксобрания и одновременно возглавлял крупнейшую в Елабуге оргпреступную группировку «Айдароновские», взявшую под контроль едва ли не весь городской бизнес.

После поступившего в милицию заявления «авторитета» Исрафилова о том, что его хотят убить члены конкурирующей группировки «29-й комплекс» из соседнего города Набережные Челны, мэр Елабуги Гафуров стал одним из свидетелей по делу. Члены следственной группы под руководством начальника следственного отдела прокуратуры Набережных Челнов Азата Зиятдинова предметно допросили и потерпевшего о его взаимоотношениях с городской властью, и мэра Гафурова в качестве свидетеля, задав ему те же самые вопросы. Интересно, что официальный глава города и его теневой хозяин в то же время дали интервью местной газете «Новая Кама», в котором рассказали, что недопонимание между ними есть. Мэр, например, считал, что контролирующий местный рынок «авторитет» недоплачивает городу стоимость аренды земли, а в принадлежащем Айдару Исрафилову ночном клубе процветают проституция и торговля наркотиками, однако до открытого конфликта дело у них не доходило.

С учетом того, что показания потерпевшего и свидетеля оказались в целом похожими, руководитель следственной группы Зиятдинов признал мэра Гафурова непричастным к подготовке покушения «в связи с отсутствием в его действиях состава какого-либо преступления». Стоит отметить, что это постановление было вынесено в апреле 2002 года, когда нанятый лидерами «29-го комплекса» киллер все же застрелил Айдарона на Ленинградском проспекте Москвы. Уже после убийства «авторитета» по поручению следователя Зиятдинова повторно допросили свидетеля Гафурова в рамках второго дела, об убийстве, и снова ему не предъявили претензий. Итоги проведенного Азатом Зиятдиновым расследования затем признал Верховный суд Татарстана, приговоривший лидера «29-го комплекса» Адыгана Саляхова (Алик) и еще около трех десятков боевиков к длительным срокам заключения. Его решение было утверждено Верховным судом России, однако через 23 года после убийства Айдарона позиция следствия принципиально поменялась.

В ГСУ СКР пришли к выводу о том, что убийц из Набережных Челнов подстрекал к расправе над елабужским «авторитетом» бывший мэр города Гафуров, занявший к этому времени пост ректора университета.

По данным защиты, «вновь открывшимися обстоятельствами» могли стать показания одного из приговоренных к пожизненному заключению лидеров «29-го комплекса», но, так или иначе, 21 декабря 2021 года ректор был задержан после проведения ежегодной церемонии «Студент года в КФУ», отправлен под конвоем в Москву и арестован. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Ученый и его защитники знакомятся с собранными следствием материалами, а параллельно в различных правоохранительных и судебных инстанциях обсуждается законность самого факта возбуждения уголовного дела в ГСУ СКР.

Защита полагает, что следствие должно было сначала отменить «оправдывающее» ректора постановление прокуратуры Набережных Челнов, а поскольку оно этого не сделало, уголовное преследование Ильшата Гафурова, как и его 14-месячное содержание под стражей, является незаконным. В минувшем году решения руководителя следственной группы ГСУ СКР обжаловались в руководстве комитета и в Басманном райсуде Москвы, а в нынешнем году уровень разбирательства поднялся до Мосгорсуда.

В апелляционной инстанции, например, обсуждалась версия ГСУ СКР о том, что расписаться в «отказном» постановлении прокуратуры в апреле 2002 года мог вовсе даже не руководитель следственной группы Зиятдинов. Следствие назначило почерковедческую экспертизу постановления в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ, там запросили образец подписи господина Зиятдинова образца 2022 года и, сравнив его с вариантом 2002 года, усомнились в идентичности двух образцов. Защита, в свою очередь, заказала экспертное сравнение всех «старых» подписей Азата Зиятдинова, сохранившихся в материалах масштабного уголовного дела «29-го комплекса», и независимые эксперты признали подлинность постановления. Согласно их выводам, за 20 лет подпись любого человека могла претерпеть существенные изменения, а вот в рамках одного уголовного дела следователь, скорее всего, расписывался одинаково.

«В соответствии с УПК РФ уголовные дела возбуждаются только при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления,— отметила адвокат Ольга Нарышкина.— Если же дела будут возбуждаться со слов заключенных, решивших изменить свои прежние показания, под угрозой окажутся права и законные интересы многих граждан».

Не признающий вину Ильшат Гафуров добавил, что, будучи мэром Елабуги, действительно пытался призвать к порядку Айдара Исрафилова, заставляя его, например, соблюдать правила пожарной безопасности в подконтрольных заведениях и оплачивать стоимость аренды. Однако их споры с бизнесменом, по его словам, никак не могли стать поводом для покушения.

«Ведь с таким подходом в любом заказном убийстве первым подозреваемым должен становиться налоговый инспектор жертвы, попытавшийся взыскать с нее недоимку»,— пояснил обвиняемый.

Почему Мосгорсуд не принял доводы защиты, станет понятно из мотивировочной части решения, которое стороны пока не получили.

Сергей Машкин