Пермский департамент возглавит замруководителя Росреестра

Городской департамент земельных отношений может возглавить замруководителя краевого управления Росреестра Лариса Пьянкова. По сведениям источника, близкого к мэрии Перми, официальные документы о трудоустройстве в администрацию госпожи Пьянковой пока не подписаны. Однако по планам новый руководитель департамента приступит к выполнению обязанностей уже в конце февраля, добавил собеседник. Напомним, что недавно из администрации уволилась начальник департамента земельных отношений Татьяна Мехоношина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вести-Пермь Фото: Вести-Пермь

На сайте Росреестра Лариса Пьянкова до сих пор значится заместителем руководителя управления Росреестра по Пермскому краю. Согласно сведениям на сайте ведомства, уроженка города Оса Лариса Пьянкова в 2002 году закончила Московский открытый социальный университет по специальности «юриспруденция». Сначала работала в осинском педучилище, затем – в Пермской областной регистрационной палате, с января 2005 года занимала различные должности в краевом управлении Росреестра. Замруководителя ведомства была назначена в 2010 году.

В конце января стало известно, что в администрации Перми готовятся серьезные кадровые перестановки. Начальник департамента земельных отношений Татьяна Мехоношина написала заявление об уходе из мэрии, также администрацию покинул замглавы Перми Виктор Агеев. Кроме того, на прежнюю должность главы департамента имущественных отношений вернулся Александр Хаткевич, до этого работавший главой администрации Мотовилихинского района.

Татьяна Мехоношина возглавила департамент земельных отношений в апреле 2022 года. Ранее она занимала пост замглавы ДЗО и была повышена до уровня начальника прежним куратором земельных отношений в Перми, экс-замглавы Перми Еленой Гонцовой.