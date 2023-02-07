Наука ищет выход

В канун Дня науки нижегородские ученые подвели итоги первого года десятилетия науки и технологий, который практически совпал с проведением спецоперации на Украине и вводом масштабных экономических санкций в отношении России. Часть опасений подтвердилась. Российских ученых отрезают от крупных баз научных данных, у них возникают сложности с закупкой оборудования и расходных материалов. При этом нижегородские ученые смогли увеличить количество научных публикаций в западных изданиях, получают заказы и выводят в серийное производство новые отечественные материалы, которые должны прийти на замену иностранным. Образовательные организации ищут способ решить вопрос с дефицитом кадров в промышленности. С подробностями — Андрей Репин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие научные организации успели закупить оборудование до санкций

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Многие научные организации успели закупить оборудование до санкций

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские научные организации и ученые, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Россией и Западом, сохранили возможность публиковать свои работы в иностранных изданиях. Об этом директор Института металлоорганической химии Российской академии наук Игорь Федюшкин заявил на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науки. На ней представители научного сообщества кратко подвели итоги первого года десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.

Как писал «Ъ-Приволжье», после начала военной спецоперации на Украине и последовавших санкций нижегородские ученые опасались отказа западных изданий рассматривать и публиковать научные работы российских ученых. Также они прогнозировали сложности с закупкой оборудования и ограничение доступа к западным базам научных данных.

«Число публикаций — важный показатель деятельности всей научной организации и конкретного ученого. Мы ожидали, что количество таких публикаций сократится. По итогам 2022 года можно с уверенностью говорить, что оно не сократилось, а в некоторых случаях даже возросло», — отметил господин Федюшкин.

По его словам, у исследователей сохранилась возможность работы с некоторыми из западных баз научных данных.

«С 1 января 2023 года для россиян полностью закрыт доступ к крупнейшей базе данных SciFinder. Создать в сжатые сроки собственный аналог невозможно, но по-прежнему можно работать с не такими большими ресурсами. Также нам необходимо больше работать с дружественными странами в части обмена специалистами. Сегодня много сложностей с тем, чтобы пригласить иностранного специалиста на работу в российский вуз и официально его трудоустроить. Пока это единичные случаи, нам нужно в десятки раз увеличивать обмен специалистами», — добавил директор института.

По словам ректора Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского Елены Загайновой, перед началом спецоперации у институтов был благоприятный период по закупкам западного оборудования. «Сейчас у нас очень хорошая база, благодаря которой мы сможем какое-то время не докупать дорогостоящее оборудование. При этом мы готовы в случае необходимости предоставлять наше оборудование коллегам из других научных организаций», — пообещала ректор ННГУ.

Она уточнила, что есть проблемы с поставками расходных материалов, особенно для американской аппаратуры: «Видимо, так же, как мы покупаем креветки в Белоруссии, будем и американские расходники приобретать через третьи страны».

Госпожа Загайнова рассказала, что вузы, которые занимаются техническим проектированием и моделированием, использовали иностранные цифровые платформы, которые недоступны после введения санкций. «Пришлось быстро развивать отечественную платформу "Логос". Сейчас мы уже начали готовить специалистов для работы на этой платформе и разработали программу по переучиванию специалистов, работающих на промышленном производстве, в частности — на предприятиях ОПК», — пояснила ректор ННГУ.

Руководство вузов отмечает изменившийся спрос со стороны работодателей. Ректор Нижегородского государственного технического университета Сергей Дмитриев рассказал, что за последний год еще острее стал вопрос подготовки инженерных кадров для промышленности. В ближайшее время в администрации полпреда президента по ПФО будут обсуждаться изменения контрольных цифр приема. Возможно, в дальнейшем будет снижен проходной балл при поступлении на инженерные специальности и увеличено количество бюджетных мест.

Елена Загайнова добавила, что от научных организаций стали требовать участия в вопросах импортозамещения в сфере здравоохранения и производства лекарств, особых материалов для микроэлектроники. «С органами власти было несколько совещаний по замене импортной элементной базы. Мы получили заказ на определенные высокочистые химические вещества, в которых есть потребность. Эти вещества уже изготовлены, но наладить их производство в промышленных масштабах ННГУ не может. Поэтому в ближайшее время их выпуск будет "приземляться" в особой экономической зоне «Кулибин» в Дзержинске. В этом плане мы следуем точно за предприятиями микроэлектроники, у которых есть четкий перечень импортных материалов, которые необходимо заместить. Аналогичным образом мы работаем над созданием новых препаратов для здравоохранения, но там путь более долгий. Мы создали необходимые химические вещества. Однако нужно не только произвести препарат, но и провести его лицензирование», — заключила госпожа Загайнова, рассказывая о насущных задачах, стоящих перед региональной наукой.

Представители пяти нижегородских вузов пообещали продолжить совместную работу по развитию технологического суверенитета страны.