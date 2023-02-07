Чиновники стоят за ценой

Власти Самары предложили ограничить «с учетом индекса потребительских цен» рост стоимости аренды земельных участков в границах города, собственность на которые не разграничена. Предложение озвучил первый замглавы администрации Самары Максим Харитонов после того, как общественность узнала, что стоимость аренды в 2023 году, после принятых гордумой поправок, для части предпринимателей выросла почти в 4 раза. Чиновники утверждают, что рост коснулся только 77 договоров. Однако представители бизнеса настаивают, что рост арендных платежей затронул почти всех и грозит разорением. Региональные ассоциации бизнесменов заявили о намерении добиться отмены решения гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Первый заместитель главы Самары Максим Харитонов 1 февраля, во время круглого стола с представителями бизнеса, предложил установить на весь 2023 год «переходный период, ограничивающий общий рост годовой арендной платы с учетом индекса потребительских цен». Кроме того, «в целях выработки сов­местных решений для обеспечения баланса экономических интересов» в течение месяца планируется создать рабочую группу, в которую войдут предприниматели, уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко, депутаты думы Самары и представители профильных департаментов городской администрации.

Предложения появились после широкой огласки принятых городской думой 27 декабря минувшего года, в день назначения Елены Лапушкиной главой Самары, поправок, касающихся изменения коэффициентов при определении арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена. Поправки, предложенные департаментом управления имуществом Самары, внесены в решение думы от 25 июля 2017 года «Об утверждении коэффициентов видов использования земельных участков при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых для целей, не связанных со строительством, в аренду без торгов». Как следует из вновь принятого решения, для арендаторов, имеющих «объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности», арендная плата увеличивается почти в 4 раза. При этом теперь не имеет значения, находится ли бизнес, к примеру, в Куйбышевском, Ленинском или Промышленном районе — во всех районах города коэффициент одинаковый. Площадь и вид торгового объекта тоже не учитываются.

По словам заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары по земельным, кад­ровым и организационным вопросам Александра Крючкова, после принятых гордумой изменений арендная плата существенно увеличилась только для крупных капитальных торговых объектов, для владельцев киосков и павильонов платеж, наоборот, снизился, что является «существенной мерой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства». «Так, например, средний размер ежегодной платы арендной за 1 кв. м под торговыми центрами повысился со 178 руб. до 705 руб. Таких договоров аренды у нас 77. Под временными объектами снизился с 1700 руб. до 799 руб., что повлекло снижение арендной платы в два раза по 1150 договорам арендной платы»,— отметил Александр Крючков.

Как рассказал чиновник, уравнять все объекты пришлось из-за того, что в 2017 году владелец киоска в Промышленном районе добился в областном УФАС исключения признаков дифференциации при определении коэффициентов. Комиссия УФАС пришла к выводу, что зависимость коэффициента, к примеру, от района города или вида торгового объекта создавала ситуацию, когда на одном рынке предприниматели, осуществляющие одинаковый вид деятельности, оказывались в заведомо неравных условиях. В суде добиться отмены решения антимонопольного органа не удалось.

В горадминистрации отметили, что проект решения думы был размещен на сайте администрации и «прошел предусмотренную законодательством оценку регулирующего воздействия, в процессе которой не было получено ни одного отрицательного отзыва от субъектов предпринимательской деятельности».

Однако, по утверждению исполнительного директора некоммерческого партнерства «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области „Взаимодействие“» Николая Тарабина, организация дважды заявляла главе города Елене Лапушкиной и председателю думы Самары, что категорически против такого законопроекта. Как заявил Николай Тарабин, ассоциация намерена обратиться в прокуратуру для отмены решения гордумы. Также он настаивает, что повышение арендной стоимости затронуло большинство предпринимателей. «Почти у всех аренда выросла. Уменьшилась она только для категорий „объекты придорожного сервиса“ и „иные объекты“, которых не так уж и много. Мне глава УФАС сказал, что он просил не увеличивать коэффициенты, а привести их в соответствие с законом. Теперь у нас просто не будет бизнеса. Курицу, которая несет яйца, нужно сначала накормить, а чиновники делают так, чтобы бизнес прятался и уходил в тень»,— сказал Николай Тарабин.

Схожее мнение высказала замруководителя ООО «Виктор и Ко Мега Парк», оператора ТРК «Космопорт» Наталья Пайгачова, которая отметила, что торговые центры, среди прочего столкнувшиеся с оттоком крупных арендаторов в лице иностранных брендов, сдает помещения, в том числе, малому и среднему бизнесу, поэтому утверждения чиновников, что рост аренды касается только крупных объектов, не совсем верные. «Для нас аренда увеличилась с 23 млн руб. до 95 млн руб., так как помимо увеличения коэффициента произошло увеличение кадастровой стоимости участка. Причем увеличение арендой платы коснулось участка, где расположена парковка ТРК, на которой он никак не зарабатывает. Более того, мы ее обслуживаем, асфальтируем, благоустраиваем. Теперь мы получаем такое соотношение арендной платы к выручке, что бизнес перестает отвечать задачам, которые перед ним стоят»,— ответила Наталья Пайгачова.

Член правления ассоциации предпринимателей Самары «Развитие» Виталий Трусов также подтвердил, что бизнес оказался в затруднительном положении, поскольку далеко не во всех случая предприниматель вслед за повышением стоимости аренды может повысить цены для своего потребителя. «Я сдаю помещение федеральной продуктовой сети. Я не могу им сказать, чтобы они платили мне больше в 4 раза, они от меня просто съедут. Понятно, что для администрации это решение вынужденное, но предприниматели отказались крайние. На фоне специальной военной операции всем нужно сплотиться, а мы, представители бизнеса и чиновники, друг другу не верим»,— резюмировал Виталий Трусов. В кулуарах участники круглого стола говорили о том, что вместо завышенной арендной платы средства можно было бы направить на закупку оборудования для российской армии. Весной 2022 года президент РФ Владимир Путин призвал использовать все возможности для того, чтобы поддержать российских предпринимателей, которые после пандемии столкнулись с «санкционной агрессией». Замглавы Самары Максим Харитонов, выступая во время круглого стола, уверил представителей бизнеса, что «поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, сотрудничество, ориентированное на планомерное развитие предприятий и компаний, которые работают в городе — приоритетные направления работы администрации Самары».

Уменьшение числа предпринимателей грозит городскому бюджету сокращением доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Согласно отчету главы города за 2021 год, такая статья доходной части бюджета принесла городу 951 млн руб., из них 459 млн руб., судя по отчету департамента управления имуществом Самары, получено за счет сдачи в аренду земли, государственная собственность на которую не разграничена, еще 77 млн руб. принесла сдача в аренду муниципальной земли.

Евгений Чернов