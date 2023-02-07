«У нас есть чем гордиться и что показать детям»

В Петербурге открылся Государственный музей спорта. Во вторник, 7 февраля, на мероприятии, приуроченном к событию, побывали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, глава городского парламента Александр Бельский, легендарные спортсмены и тренеры. Музей должен стать «центром притяжения» для любителей спорта, напоминать о великих победах и памятных вехах, давать надежду на будущее, ведь отечественный спорт не раз переживал сложные времена, но выходил из них с честью и снова давал повод им гордиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Министр спорта Олег Матыцин перед началом церемонии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Церемония открытия Государственного музея спорта в особняке князя Абамелек-Лазарева. Министр спорта Олег Матыцин (слева) во время церемонии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Слева направо: советский биатлонист, олимпийский чемпион 1984 года Юрий Кашкаров, советник председателя Комитета по физической культуре и спорту Игорь Сологуб и советская фигуристка, Олимпийская чемпионка (1998) Оксана Казакова перед церемонией Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Слева направо: депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Дитятин, советский гандболист, серебряный призёр чемпионата мира, олимпийский чемпион Игорь Нестеров и российский двоеборец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1998 года Валерий Столяров перед церемонией открытия музея Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Церемония открытия Государственного музея спорта. Шестикратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Любовь Егорова (слева) и советская легкоатлетка, трёхкратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира Татьяна Казанкина (справа) перед началом церемонии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Церемония открытия Государственного музея спорта. Слева направо: советская легкоатлетка, трёхкратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира Татьяна Казанкина, советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988), чемпион мира 1986 года Дмитрий Васильев, советская лыжница, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Мухачева и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев пред церемонией открытия Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Экспонаты музея Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Чемпионы Олимпийских игр и чемпионы мира перед началом церемонии открытия музея Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Церемония открытия Государственного музея спорта. Министр спорта Олег Матыцин (слева) и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева во время церемонии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Слева направо: председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и министр спорта Олег Матыцин во время церемонии открытия музея Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Церемония открытия Государственного музея спорта. Сотрудник музея с цветами для спортсменов Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Интерьеры музея Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 13 Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Министр спорта Олег Матыцин перед началом церемонии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Церемония открытия Государственного музея спорта в особняке князя Абамелек-Лазарева. Министр спорта Олег Матыцин (слева) во время церемонии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Слева направо: советский биатлонист, олимпийский чемпион 1984 года Юрий Кашкаров, советник председателя Комитета по физической культуре и спорту Игорь Сологуб и советская фигуристка, Олимпийская чемпионка (1998) Оксана Казакова перед церемонией Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Слева направо: депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Дитятин, советский гандболист, серебряный призёр чемпионата мира, олимпийский чемпион Игорь Нестеров и российский двоеборец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1998 года Валерий Столяров перед церемонией открытия музея Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Церемония открытия Государственного музея спорта. Шестикратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Любовь Егорова (слева) и советская легкоатлетка, трёхкратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира Татьяна Казанкина (справа) перед началом церемонии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Церемония открытия Государственного музея спорта. Слева направо: советская легкоатлетка, трёхкратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира Татьяна Казанкина, советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988), чемпион мира 1986 года Дмитрий Васильев, советская лыжница, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Мухачева и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев пред церемонией открытия Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Экспонаты музея Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Чемпионы Олимпийских игр и чемпионы мира перед началом церемонии открытия музея Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Церемония открытия Государственного музея спорта. Министр спорта Олег Матыцин (слева) и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева во время церемонии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Слева направо: председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и министр спорта Олег Матыцин во время церемонии открытия музея Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Церемония открытия Государственного музея спорта. Сотрудник музея с цветами для спортсменов Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Интерьеры музея Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Открытие музея планировалось несколько раз. Это было связано с графиком работы министра спорта РФС Олега Матыцина. Наконец он смог посетить город на Неве и оценить работу, проделанную организаторами музея.

«Это очень важное событие для всех,— сказал Олег Матыцин.— Мы должны помнить историю спорта, воспитывать будущие поколения, продолжать наши славные традиции. Музей в Петербурге — это как звено между прошлым и будущим. Спорт — не только высокие достижения, но и здоровье нации. Россия была всегда на передовой мирового спортивного движения. У нас спортивный президент. И нам нужно приумножать наши традиции, высоко нести знамя отечественного спорта».

Музей расположился в самом сердце города — вход с набережной реки Мойки, 23, в бывшем особняке князя Семена Абамелек-Лазарева. За время своего существования здание сменило больше двадцати хозяев. В 1927 году оно было передано Центральному дому работников физической культуры, а с 1933-го здесь начал свою деятельность комитет по физической культуре и спорту (парадный вход в комитет находится на Миллионной улице, 22. — «Ъ-СПб»). Оба здания связаны внутренними коммуникациями.

Выставочное пространство занимает два зала: в одном — постоянная экспозиция, в другом — временная. Зал постоянной экспозиции носит название «История отечественного спорта», в нем отражены основные вехи нашей спортивной истории. В малом зале представлена временная экспозиция «История ГТО»: ретроспектива развития главного физкультурно-спортивного комплекса страны. В здании можно увидеть уникальные экспонаты из фондов Государственного музея спорта. В этом году Министерство спорта РФ отмечает 100 лет со дня основания, и открытие хранилища в Петербурге — одно из событий в рамках празднования этой даты.

В залах особняка на Мойке, сохранившего исторический облик и убранство интерьеров,— более 500 артефактов, среди которых особое место занимают награды и памятные призы, созданные ленинградскими художниками, наградные кубки главных всесоюзных соревнований, а также мемориальные вещи спортсменов. Город на Неве по праву считается колыбелью отечественного спорта, отсюда вышли легендарные чемпионы. Первую золотую олимпийскую медаль завоевал для страны фигурист Николай Панин-Коломенкин — это случилось на Играх 1908 года в Лондоне. Гимнаст Александр Дитятин выиграл на Олимпийских играх 1980 года в Москве три золотых, четыре серебряных, одну бронзовую награды, благодаря чему вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Лыжница Любовь Егорова шесть раз побеждала на Олимпийских играх — уникальное достижение.

К слову, Дитятин и Егорова посетили торжественное мероприятие. На вопрос «Ъ-СПб», передала ли она что-нибудь в Фонд музея, госпожа Егорова ответила, что нет — никто, дескать, не просил. Но, может, попросят в будущем, потому что директор ФГБУ «Государственный музей спорта» Елена Истягина-Елисеева (она же является директором петербургского музея.— «Ъ-СПб») пообещала наносить визиты спортсменам и просить их «сдавать вещи» на хранение. Одна из важнейших функций музея, по ее словам,— мотивационная. Граждане, которые будут ходить в музей и знакомиться с экспонатами, должны захотеть сделать жизнь страны лучше, оглядываясь на достижения спортсменов.

В экспозицию вошли не только самые главные экспонаты — например, медаль Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки, на которых дебютировали советские спортсмены, копия «Золотого мяча», врученного Льву Яшину в 1963 году как лучшему футболисту Европы, или кубок за первое командное место на чемпионате Европы по борьбе 1976 года, прошедшем в Ленинграде, но и необычные экземпляры: например, костюм знаменитого ленинградского фигуриста Игоря Бобрина, в котором тот исполнял свой знаменитый показательный танец «Спящий ковбой». Классическая обзорная экскурсия по залам — погружение в историю и путешествие по «ленте времени», которая охватывает более 100 лет побед и достижений советского спорта.

О том, что они должны быть приумножены силами российских атлетов, говорил на открытии экспозиции глава Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Он вспомнил, что на чемпионате Европы по футболу 2016 года, который проходил во Франции, поспорил с английскими болельщиками, чей футбол лучше: «Смотрите,— сказал я им,— мы стоим в фан-зоне чемпионата Европы, и тут написано, что победитель первого Кубка Европы — сборная СССР. У нас есть серебряные и бронзовые медали турнира. А где тут вы? Так что у нас есть куда привести детей, что им показать и чем гордиться. Уверен, коллекция музея будет пополняться достойными экспонатами».

Конечно, делать это будет непросто, учитывая современную политическую обстановку — сейчас наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях. Но министр спорта Олег Матыцин уверен: российский спорт переживет сложные времена, как делал это не раз, и снова даст повод гордиться его достижениями на самом высоком уровне.

«Россия всегда вызывала зависть конкурентов, желание сделать нас слабее,— сказал он.— У нас не первая изоляция. Но и эти времена мы преодолеем, докажем, что спорт — отражение развития страны, порадуем граждан новыми победами».

Государственный музей спорта будет открыт для посещения каждый день с 11:00 до 19:00 часов (последний вход — в 17:30), кроме понедельника. В феврале и марте для визита потребуется предварительная запись.

Кирилл Легков