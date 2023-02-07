«Трактор» выиграл у «Сибири» по буллитам

Челябинский «Трактор» одержал гостевую победу над «Сибирью» со счетом 5:4. Основное время завершилось вничью, для определения победителя понадобились овертайм и буллиты.

После второго периода челябинцы были впереди – на табло было 3:1 в их пользу. Однако в третьей двадцатиминутке хозяева отличились трижды, а подопечные Анвара Гатиятулина ответили лишь одним голом – большинство реализовал Максим Шабанов. Причем четвертую шайбу ха «Сибирь» Тревор Мерфи забросил за 18 секунд до сирены. В серии буллитов точнее оказались челябинцы. Решающим стал бросок Никиты Тертышного.

«Трактор» сейчас находится на 10-м месте с турнирной таблице Восточной конференции и борется за выход в плей-офф. От восьмой позиции его отделяет два очка. До конца сезона регулярного чемпионата команде осталось семь игр. Ближайшая состоится 9 февраля: черно-белые сыграют дома с минским «Динамо».