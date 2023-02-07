Дерево прорастает льготами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об отсрочке по уплате аренды лесных участков с 1 января по 30 сентября 2023 года на срок до трех месяцев. Речь не идет о значительных суммах, говорят эксперты, но эта одна из нужных мер, позволяющих поддержать стабильное состояние предприятий лесоперерабатывающей отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Постановление правительства Ленинградской области № 78 «О предоставлении отсрочки по уплате арендных платежей по договорам аренды лесных участков в целях заготовки древесины в части, превышающей минимальный размер арендной платы, на территории Ленинградской области» предоставляет отсрочку на период с 1 января по 30 сентября 2023 года на срок до 3 месяцев. На время предоставления отсрочки лесозаготовителям не начисляются пени, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы в областной бюджет.

Как отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Денис Беляев, на территории Ленинградской области заготовка древесины является одним из основных видов использования лесов. В аренде в целях заготовки древесины находится 200 лесных участков площадью 4,8 млн га с установленным ежегодным объемом изъятия древесины 6,9 млн кубометров ликвидной древесины.

«В настоящее время лесозаготовительная отрасль находится в непростой ситуации, текущая заготовка древесины осуществляется в ограниченном объеме, в основном хвойных пород, для реализации отдельных разовых заказов на внутреннем рынке региона»,— не скрывает трудное положение отрасли господин Беляев.

В пресс-службе областного правительства не уточнили средний размер арендной платы за лесопользование, объяснив, что конкретного норматива по размеру арендной платы нет. Оплата зависит от объемов изъятия древесины и характеристик леса (хвойные, скороспелые, зрелые и пр.).

Крупнейшими арендаторами для осуществления заготовки древесины в Ленобласти являются ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский», ОАО «Светогорский ЦБК», ООО «Альфа» и другие, уточнили в пресс-службе.

По словам генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, речь не идет о значительных денежных суммах. «Наибольшие трудности в данной отрасли сегодня связаны с логистикой,— поясняет эксперт,— так как везти продукцию сейчас надо не в соседнюю Европу, а в другие концы страны».

Принятая мера — одна из комплекса необходимых мер, продолжает эксперт. «Тут надо понимать, что помощь должна оказываться по всем фронтах, чтобы максимально разгрузить предприятия от обязательных платежей и поддержать их способность платить зарплату сотрудникам и сохранять производственную стабильность»,— подчеркивает эксперт.

Александра Тен