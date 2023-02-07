Глава Сакского района Крыма покинул пост

Глава Сакского района Крыма Владимир Сабивчак покинул пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Бывший руководитель администрации муниципалитета написал заявление об увольнении по собственному желанию. Пост главы района Владимир Сабивчак возглавлял с 2021 года. Ранее администрацией муниципалитета руководил Михаил Слободяник, который уволился с поста летом 2021 года после критики Сергея Аксенова, связанной с изменениями генплана района.

Владимир Сабивчак родился в сентябре 1961 года. Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию, Межрегиональную академию управления персоналом и Академию государственного управления при Президенте Украины. С 1995 по 2001 годы занимал пост коммерческого директора «Евпаторийского завода строительных материалов». В 2014 году господин Сабивчак стал руководителем предприятия.

Анастасия Донскова

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