«Автомобилист» в Екатеринбурге всухую обыграл «Витязь» 3:0

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге одержал сухую победу над «Витязем» из Московской области. Встреча завершилась со счетом 3:0 (2:0; 0:0; 1:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Через две минуты после начала матча «Витязь» заработал штраф за подножку Артема Бородкина и почти сразу получил в свои ворота гол в исполнении Сергея Широкова (1:0). Через три минуты «Автомобилист» удвоил преимущество — Ефим Гуркин от синей линии кинул шайбу в сторону гостевых ворот, Кертис Волк пером своей клюшки подправил траекторию ее полета, и она угодила в сетку «Витязя» (2:0).

Во втором периоде счет не менялся. За четыре минуты до финальной сирены «Автомобилист» забил третий гол — екатеринбуржцы реализовали позиционную атаку, и Стефан да Коста с неудобной руки отправил шайбу в подмосковные ворота (0:3).

«Автомобилист» заработал два очка (теперь их 75), но по-прежнему не может подняться выше третьей строчки турнирной таблицы Восточной конференции. Команда уступает «Сибири» (78) и «Ак Барсу» (77).

До конца матчей регулярного чемпионата КХЛ екатеринбуржцам осталось провести девять матчей. Следующий пройдет 9 февраля в Екатеринбурге с питерским СКА.

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Катерина Якушева