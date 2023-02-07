«Авангард-агро» выплатит 4 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет

Акционеры одного из крупнейших российских экспортеров зерна, крупного владельца сельхозземли в Черноземье — холдинга «Авангард-агро» (контролируется Кириллом Миноваловым) — приняли решение о выплате дивидендов за счет части чистой прибыли предыдущих лет. Об этом говорится в сообщении головной структуры компании, орловского АО «Авангард-агро».

Речь идет о выплате 4 млрд руб. — по 549 тыс. руб. на одну акцию.

Ранее, в начале февраля, АО «Авангард-агро» приняло решение о выплате 2 млрд руб. дивидендов за девять месяцев 2022 года.

В 2021 году головное юрлицо показало рекордную выручку в 8,3 млрд руб. и чистую прибыль в 8 млрд руб. За девять месяцев 2022-го показатели составили по 8,2 млрд руб.

Как кредитуются структуры «Авангард-агро» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин