«BP провалила зеленую энергетику»

На международном рынке продолжается сезон отчетности, свои данные представили все крупнейшие мейджоры нефтяного сегмента. В документах отражены неплохие показатели, в частности, прибыль у Exxon Mobil достигла рекордных значений — более $55 млрд. Между тем корпорация BP разочаровала инвесторов, сообщив, что прибыль на акцию составила $1,59, что чуть меньше прежних показателей. За 2022 год чистый убыток компании составил $2,5 млрд. Теперь корпорация пересматривает свою стратегию. Что значат опубликованные BP данные? Этот вопрос экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с доцентом Финансового университета при правительстве РФ, экспертом аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерием Андриановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

— Какие вы выводы сделали, и какой вывод сделать инвесторам?

— Вывод здесь вполне очевидный, о нем уже предупреждали — что стратегия компании, нацеленная на энергопереход и на ставку на возобновляемые источники энергии, явно провалилась. То есть корпорация давно пыталась бежать впереди паровоза, заявляла себя этаким лидером энергоперехода, говорила о том, что будет опережающими темпами отказываться от инвестиций в нефтегазовые активы. И сегодня на фоне того, как растут прибыли других нефтегазовых компаний, BP показывает скромную прибыль и даже убытки, если вы учитываете списание активов «Роснефти».

Вместе с тем другие компании своей стратегией показывают, что век нефти далеко не закончен, что еще есть возможности для развития отрасли, для вложений, что необходимо, наоборот, увеличивать инвестиции в эту сферу. BP, несомненно, тоже начинает это постепенно понимать, к ней приходит осознание того, что она совершила серьезные ошибки. Именно поэтому в свежей отчетности прослеживаются попытки того, что она пытается вернуться на прежнюю траекторию развития, заявляя о желании увеличить инвестиции в нефтегазовые проекты по $1 млрд в год. Там уже объявлены такие цифры.

Посмотрим, приведет это к успеху или нет. Но это весьма сомнительно, потому что компания в последние годы отказалась от своих прибыльных активов, в частности, на Аляске, в Омане, в Северном море. Непонятно, как сейчас она будет наверстывать эти потери, каким образом будет искать новые источники прибыли в сложившихся условиях, в частности, при повышающейся конкуренции на мировом энергетическом рынке.

— Любопытна реакция инвесторов. Когда отчетность вышла, сразу акции пошли вниз, но когда руководство компании заявило, что они возвращаются к классической повестке, к инвестициям именно по своему классическому профилю, то бумаги начали расти. Сейчас актуальна тема Азиатского региона. Так, руководство наших компаний нефтегазового сектора присутствовало на конференции в Индии, где звучали очень важные заявления. При этом западные корпорации тоже активно пытаются войти в этот регион. К чему в итоге, на ваш взгляд, приведет отказ Китая от политики нулевой терпимости? Что будет с экономикой КНР и Индии? Что это значит в целом для мировой нефтяной отрасли?

— Действительно именно эти страны — Китай, Индия — будут являться драйверами и роста экономики в целом, и повышения спроса на энергоресурсы. Поэтому сегодня российские компании, которые переориентируют свои потоки на восточные рынки, как раз и встраиваются в эту повестку. То есть это будет такой взаимовыгодный путь: восточные страны получат доступ к относительно дешевым и бесперебойным поставкам энергоресурсов, а Россия — новые рынки, которые позволяют избавиться от того внешнего давления со стороны Запада, с которым мы сталкивались в последние годы.

Фактически глобальный рынок разделится на два сегмента. Один из них — западный, с биржевым ценообразованием, со спекуляциями, премией за страх, риски, санкции. Второй — восточный сегмент, где будут действовать справедливые равновесные цены, которые устраивают и продавца, и потребителя. Те компании, которые будут следовать этой стратегии, этой повестке, то есть ориентации на восточные рынки, безусловно, будут выигрывать.

Возвращаясь к BP, можно сказать, что важнейшим просчетом компании были как раз попытки разрыва отношений с «Роснефтью». Корпорация много раз заявляла, что выходит из капитала «Роснефти», но так и не сделала никаких решительных шагов в этом направлении. Тем не менее она заявляет о списании своей доли прибыли, которую она якобы не получила от российской компании. То есть она тем самым вычеркивает себя из этих прекрасных возможностей — возможностей путем участия в капитале «Роснефти» участвовать в освоении этих крайне перспективных восточных рынков. Это тоже надо иметь в виду.

— А «Роснефть» не вычеркнет BP из списков бенефициаров?

— «Роснефть» много раз задавала вопрос прямо и косвенно BP: каковы же, собственно, ее планы? Потому что BP играет в двойную игру. С одной стороны, она заявляет, что мы уходим, а с другой — остается в России. Сейчас, согласно указу президента, запрещен выход иностранной компании из капитала ряда предприятий, но всегда есть исключения, для них предусмотрен механизм. Насколько известно, BP не подавала никаких заявок, не предпринимала никаких попыток, чтобы для нее сделали исключение. То есть она и не уходит, и не остается, и эта неопределенность как раз очень сильно и подрывает ее позиции, и делает ее вот таким аутсайдером.