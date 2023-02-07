Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославль перевыполнил план по налогам в 2022 году

В 2022 году Ярославль исполнил план в части налоговых доходов на 107% (поступило 7,5 млрд руб.), неналоговых — на 74% (1,2 млрд руб.). В сравнении с 2021 годом поступления в бюджет города собственных доходов увеличились на 10%. Об этом сообщил заместитель мэра города и директор департамента финансов Андрей Данц.

По словам господина Данца, 6 млрд руб. поступлений в бюджет составил НДФЛ, что на 15% больше, чем в 2021 году, 1,1 млрд руб. составили местные налоги. Неналоговые доходы составили 530 млн руб. арендных платежей за землю и имущество и 204 млн руб. от продажи имущества и земельных участков.

Безвозмездные поступления вышестоящего бюджета увеличились на 19% и составили 19,2 млрд руб. Долг города не увеличился и по-прежнему составляет 6,9 млрд руб.

В целом доходная часть была исполнена на 97,7%, бюджет получил 27,8 млрд руб. доходов, израсходовано было 27,6 млрд руб.

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...