Ярославль перевыполнил план по налогам в 2022 году

В 2022 году Ярославль исполнил план в части налоговых доходов на 107% (поступило 7,5 млрд руб.), неналоговых — на 74% (1,2 млрд руб.). В сравнении с 2021 годом поступления в бюджет города собственных доходов увеличились на 10%. Об этом сообщил заместитель мэра города и директор департамента финансов Андрей Данц.

По словам господина Данца, 6 млрд руб. поступлений в бюджет составил НДФЛ, что на 15% больше, чем в 2021 году, 1,1 млрд руб. составили местные налоги. Неналоговые доходы составили 530 млн руб. арендных платежей за землю и имущество и 204 млн руб. от продажи имущества и земельных участков.

Безвозмездные поступления вышестоящего бюджета увеличились на 19% и составили 19,2 млрд руб. Долг города не увеличился и по-прежнему составляет 6,9 млрд руб.

В целом доходная часть была исполнена на 97,7%, бюджет получил 27,8 млрд руб. доходов, израсходовано было 27,6 млрд руб.

Алла Чижова