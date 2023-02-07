В Ульяновске скончался один из разработчиков знаменитой «буханки» УАЗ-450

В Ульяновске на 97-м году жизни скончался Егор Варченко, один из разработчиков легендарной «буханки» УАЗ-450. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского автомобильного завода.

По окончании Харьковского политехнического института в 1955 году специалист приехал по распределению на Ульяновский автомобильный завод, где 47 лет занимался конструированием легендарных вездеходов. За разработку грузовых автомобилей УАЗ-450 и их модификаций Егор Варченко награжден большой серебряной и малой бронзовой медалями ВДНХ СССР.

На основе модели УАЗ-450 было создано множество модификаций, в том числе микроавтобус, санитарный автомобиль, снегоход, бортовой грузовик, седельный тягач.

Андрей Сазонов