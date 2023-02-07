В отношении краснодарского застройщика ЮСК введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление Ульяны Зинченко о признании ООО ГК «Южная строительная компания» (ЮСК) несостоятельным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Соответствующее определение суда размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Сумма долга составляет 499 тыс. руб. Временным управляющим утвержден Евгений Бочаров.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ГК «Южная строительная компания» зарегистрировано в Краснодаре в 2005 году. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициар и руководитель – Леонид Шевцов. Последний финансовый отчет датирован 2020 годом, тогда выручка компании составила 19,1 млн руб., чистая прибыль – 50 тыс. руб.

По данным из открытых источников, застройщик возвел ЖК «Знаменский» в Краснодаре.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ГУП Краснодарского края «Дагомысское ДРСУ». С заявлением о признании предприятия несостоятельным обратилось ООО «Маркер» из станицы Полтавской, заявив о долге 24 млн руб.

Как следует из материалов дела, задолженность образовалась в 2020 году по договору субподряда: компания «Маркер» по заказу ДДРСУ выполнила работы по нанесению дорожной разметки в Сочи. Однако контракты оплачены не были. В 2021 году ООО «Маркер» взыскало долг через суд, но ДДРСУ, несмотря на судебное решение, так и не перечислило средства на счет субподрядчика.

Наталья Решетняк

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