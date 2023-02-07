Запрет охоты осложнил регулирование численности диких животных в Белгородской области

Из-за введенного в Белгородской области запрета на охоту «возникли трудности с регулированием популяции некоторых диких животных», которые переносят опасные болезни. Об этом в ходе встречи с губернатором Вячеславом Гладковым рассказала и.о руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяна Аушева.

«Одним из источников заражения в регионе является дикая фауна: кабаны, перелетные птицы, лисицы. Последний вид представляет особенную угрозу, так как является переносчиком вируса бешенства. Мы рекомендуем понизить верхнюю границу, установленную схемой охотустройства, с 1 до 0,5 лисицы на 1 тыс. га», — сказала госпожа Аушева.

Также, по ее словам, из-за приграничного статуса в Белгородской области растет распространение карантинных растений.

Но снизить количество очагов заражения удается благодаря качественному севообороту. Вячеслав Гладков призвал бороться с сорняками без использования агрессивных химикатов. «Нам нужен совместный план мероприятий, чтобы понять зоны ответственности и определить источники финансирования. В прошлом году обсуждали с региональным Минсельхозом невозможность использования агрессивных химикатов. Нам нужно четко определить очаговость. Нужны рекомендации и порядок действий»,— сказал глава региона.

Как меняется численность диких животных в Белгородской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин