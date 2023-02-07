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Коммерсантъ FM
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Нежелательный эффект

В чем компанию L`Oreal обвиняют в США

L`Oreal заподозрили в использовании вредных веществ, вызывающих рак. На компанию, как сообщает издание Business of Fashion, подали около 60 исков в суд. Речь в них идет о средствах для выпрямления волос. Теперь пострадавшие намерены добиться компенсации в американском окружном суде. В L`Oreal, в свою очередь, заявили, что безопасность продукции не вызывает у них вопросов.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Судебные процессы последовали после публикации исследования Национальных институтов здравоохранения США в конце прошлого года. Авторы заявили, что у женщин, которые используют эти продукты L`Oreal несколько раз в год, более чем в два раза чаще развивается рак матки.

И у клиентов косметического бренда есть все шансы выиграть в суде в США, считает ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов: «Такие прецеденты в Америке довольно распространены, и истцы действительно получают серьезные компенсации. В частности, сейчас идут разбирательства в отношении компаний, которые выступали против COVID-19.

В случае с L`Oreal, чтобы доказать факт присутствия вредных веществ, должно быть лабораторное подтверждение, что косметическое средство изначально выпущено с нарушениями. Если в целом оно будет признано некачественным, то можно однозначно полагать, что все потребители получат компенсацию. Если это лишь предположение, то довольно сложно будет предъявлять требования к производителю».

Когда могут начаться поставки продукции L'Oreal в Россию

Вместе с тем и к самому исследованию, на которое ссылаются истцы, есть много вопросов, подчеркнула профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Кроме того, по ее словам, такие химические элементы содержатся не только в продукции L`Oreal: «Бывают разнообразные токсичные вещества, которые используются в самых разных продуктах. У нас нет возможности проследить, имеют ли их концентрации накопительное действие или нет. Сделать это можно, только проведя эксперимент с повышающими концентрациями, но это невозможно, так как неэтично.

То есть подобное воздействие на человека должно исследоваться в течение 12 месяцев до того, как был поставлен диагноз. Для того чтобы развился любой рак, обычно требуется более длительное время, речь идет о годах. Конечно, можно предположить, что если истцы на данный момент пользуются выпрямителем для волос, то и 20 лет назад использовали его в своем обиходе, но тем не менее это некая слабость дизайна исследования.

Кроме того, сейчас огромное количество юридических компаний объединяют людей судиться с L'Oreal. Не очень понятно, почему именно с этой корпорацией. Средства для волос выпускаются самыми разными брендами. В нашем домашнем хозяйстве, косметике и так далее существует огромное количество веществ, и мы сейчас не можем точно выделить одно из них, которое таким образом подействовало бы на этих женщин. В этом исследовании приводятся названия некоторых веществ, но в очень гипотетическом смысле».

В 2019 году суд американского штата Миссури признал компанию Johnson & Johnson виновной в халатности из-за отсутствия на упаковке предупреждения о риске возникновения рака. Теперь компания должна выплатить более $70 млн компенсации истцам.

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Сабина Адлейба

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