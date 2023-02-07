Четыре человека погибли при обрушении дома в Тульской области

МЧС сообщило, что при обрушении подъезда жилого дома в Ефремове Тульской области погибли четыре человека. Еще двое остаются под завалами. Изначально ведомство сообщало, что спасено пять человек, позже — семь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ( ч.3 ст. 238 УК РФ).

«Из-под завалов извлечено семь человек, двоим потребовалась помощь медиков. Развернут пункт временного размещения для жильцов дома»,— сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

В МЧС сообщили, что к спасательным работам привлечены 12 единиц техники и 42 человека. Спасатели разбирают завалы и проводят поисковые работы.

Обрушение подъезда жилого дома, по предварительным данным, произошло из-за взрыва газа. ТАСС в экстренных службах рассказали, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. «Интерфакс» отмечает, что в одной из квартир произошла утечка газа. ТАСС передает, что в результате взрыва разрушено восемь квартир, «Интерфакс» — семь.

К месту обрушения выехал губернатор области Алексей Дюмин. На место происшествия уже прибыли прокурор Тульской области Александр Грицаенко, следователи и криминалисты.

Лусине Баласян