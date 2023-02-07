«Кто способен дать любовь и заботу — зависит от психоэмоционального состояния родителя»

В кубанской столице 42% работающих мужчин заявили, что согласились бы взять отпуск по уходу за ребенком вместо супруги. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала Superjob. В прошлом году в каждой шестой компании города в такой отпуск отправились сотрудники-мужчины. Почему на Кубани мужчины все чаще уходят «в декрет», рассказала краснодарский психотерапевт Анна Бондаренко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Бондаренко

Фото: предоставлено автором Анна Бондаренко

Фото: предоставлено автором

«Для нашей патриархальной культуры, где мужчина традиционно хозяин и добытчик, а дети — прерогатива женщины, такая тенденция непривычна и удивительна. Тем не менее статистика говорит о том, что за последние три года число тех, кто не против взять на себя многочисленные обязанности по присмотру за младенцем, в России выросло на 4%.

Я провела свое мини-исследование среди клиентов и знакомых. 60% из опрошенных мной молодых мужчин уже имеют опыт отпуска по уходу за ребенком. На мой взгляд, такая тенденция в определенной степени свидетельствует о бедности и финансовом неблагополучии жителей нашей страны в целом и Кубани в частности, отсутствии в семьях материальной стабильности. А события 2022 года еще больше обострили ситуацию, и тенденция обеднения населения скорее всего в ближайшее время сохранится.

Одни из опрошенных мною представителей сильного пола ушли “в декрет” потому, что супруга успешно продвигалась по карьерной лестнице, и для нее было важно не выпасть из трудового процесса, а мужчина работал удаленно или на тот момент думал о смене профессии. Думаю, вторая составляющая здесь более показательна — у женщины была стабильная работа, а у мужчины нет.

Другие объяснили уход “в декрет” тем, что у них выплаты в отпуске по уходу за ребенком были больше, чем получала бы жена. Размер средней зарплаты мужчин на Кубани — около 50 тыс. руб., женщин — около 40 тыс. руб. То есть речь идет об очень незначительных разницах в суммах, но, как видим, многие вынуждены, что называется, “считать копейки”.

Исследования показывают, что женщина, большую часть времени занятая на работе, испытывает чувство вины и старается компенсировать внимание к мужу и ребенку на выходных. Это происходит из-за высокого чувства ответственности. Как следствие — отсутствие отдыха, физическая и эмоциональная перегрузка.

Однако есть и другое. В первые годы ребенку необходимы холдинг (качественная теплая забота) и эмоциональная отзывчивость родителя. Чем больше эмпатии и заботы получает малыш, тем благополучнее он психологически всю дальнейшую жизнь. Кто способен дать такую любовь и заботу, зависит от собственного психоэмоционального состояния родителя. Бывает так, что благополучнее оно не у мамы.

Так что последствия увеличения количества отцов, готовых уйти “в декрет”, оценить сложно, каждый случай индивидуален. Радует, что мужчины стали более активно принимать участие в воспитании детей».

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