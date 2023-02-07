Номер 122 станет универсальным для всех поликлиник Нижнего Новгорода в марте

Единый номер горячей линии 122, который был создан во время подъемов заболеваемости коронавирусом в регионе, станет универсальным для всех поликлиник Нижнего Новгорода в марте. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

В диспетчерской службе будет несколько распределенных колл-центров. Также в систему планируют внедрить инструмент распознавания голоса, чтобы пациенты могли записываться на прием с помощью голосового помощника.

«Иногда собственные колл-центры медорганизаций не справляются с потоком обращений, возникала сложность элементарного дозвона до оператора. Глубоко уверен, что единый телефон позволит снизить нагрузку на поликлиники и существенно упростить запись пациентов к врачам»,— написал господин Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

Елена Ковалева