В Краснодаре для уборки снега с улиц увеличат число спецтехники

В Краснодаре увеличат число спецтехники, направленной на уборку снега и обработку улиц от гололеда. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В настоящее время на уборку улиц направлены 43 комбинированные машины. В работах задействованы 650 человек. На обработку пешеходных переходов, в том числе подземных, и остановок направили 34 единицы техники. В городе разместили 2,2 тыс. контейнеров с противогололедной смесью.

«При необходимости привлечем спецтехнику, подготовленную строительными компаниями. Также есть семь автомобилей высокой проходимости в помощь для уборки федеральных дорог. С начала выпадения снега ни одного резонансного ДТП не случилось. Ситуация полностью под контролем»,— отметил глава города Евгений Наумов.

Городские власти взяли на контроль помощь семьям участников СВО. С каждой из них будут работать представители внутригородских округов. Глава города также поручил усилить контроль за расчисткой снега у контейнерных площадок на придомовых территориях. Ответственность за расчистку подъездных путей к таким площадкам лежит на управляющих компаниях.

Анастасия Донскова

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