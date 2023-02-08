Стрелочки-иголочки

Во время парижской недели моды часовщики Chanel показали в главном бутике марки на Вандомской площади серию из пяти моделей, объединенных общим замыслом, формой корпуса, при этом различных по технике и рисунку циферблата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Chanel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

Фото: Chanel Часы Chanel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

Фото: Chanel

Все они называются Mademoiselle prive Pique-aiguilles и воспроизводят форму подушечки для булавок, которые портные носят на запястье в моменты примерок.

В Chanel любят ссылаться на основательницу марки и по этому поводу тоже рассказывают о том, как Габриэль Шанель в мастерских носила колье из портновских ножниц на широкой ленте и браслет в виде утыканной булавками подушечки на руке. Так что новые модели отображают связь портновского и часового ремесла, высокой моды и высокого часового искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Chanel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

Часы Chanel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles



«Я очарован дизайном предметов, форма которых рождена практической потребностью, — говорит Арно Шастен, директор креативной студии Chanel Watches. — Подушечка для иголок акцентирует запястье, мне нравится тот случайный декор, который образуют воткнутые в нее булавки, этот рисунок, который меняется по мере работы».

Подушечка для иголок — общая форма, а вот рисунок циферблатов разный. «Я мечтал о поверхности циферблата как о чистом холсте для наших мастеров и придумал пять картин для этой коллекции: кружево камелий, композиция из наших культовых сумок, россыпь украшений, алмазная вышивка и крой черного жакета», — продолжает Арно Шастен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Chanel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

Фото: Chanel Часы Chanel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

Фото: Chanel

Пять вариантов, каждый по 20 экземпляров, то есть выпущена лишь сотня часов. Два циферблата из пяти были изготовлены в швейцарской мастерской Cadraniers de Geneve, которая принадлежит Франсуа-Полю Журну. Как мы помним, Chanel — акционер марки F. P. Journe и обращение к самым известным мастерам своего дела понятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Chanel Montre Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles Decor Dentelle

Фото: Chanel Часы Chanel Montre Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles Decor Dentelle

Фото: Chanel

Первый, Pique-Aiguilles Decor Dentelle сочетает гравировку по золоту и эмаль grand feu с системой деколей. Кружево в виде камелий, любимого цветка Габриэль Шанель украшено жемчугом и пятью бриллиантами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Chanel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles Decor Tweed

Фото: Chanel Часы Chanel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles Decor Tweed

Фото: Chanel

На втором, Pique-Aiguilles Decor Tweed изображен знаменитый вечно модный черный жакет, за которым надо ездить на примерки через три моря и восемь месяцев ждать результата. Здесь он изображен с тем же юмором, с каким Арно Шастен помещал на циферблаты и подвески портреты самой бывшей хозяйки дома. Раскроенный жакет, отороченный 92 бриллиантами, дополнен изображением портновских ножниц, метра и наперстка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Chаnel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles Decor Broderie

Фото: Chanel Часы Chаnel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles Decor Broderie

Фото: Chanel

В Pique-Aiguilles Embroidery циферблат сплошь инкрустирован бриллиантами разного размера, изображающими любимые мастерицами дома блестки и пайетки на темной ткани. В Pique-Aiguilles Quilted Motif легко узнать черные стеганые сумки и золотые цепочки. Pique-Aiguilles Pearls — панорама украшений: плетеных цепочек, ожерелий, брошей на фоне черного, как твид, фона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Chаnel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles Decor Matelasse

Фото: Chanel Часы Chаnel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles Decor Matelasse

Фото: Chanel

Две тонкие стрелки напоминают иголки, только разница в длине поможет понять, где часовая, где минутная. Вероятно, с их помощью не так-то легко наблюдать за временем, тем более, что на циферблате нет ни цифр, ни меток. Размер корпуса также может удивить — легко ли представить на женской ручке часы диаметром 55 мм? Такие мы встречали разве что на запястьях Сталлоне и Шварценеггера. Но удивительным образом, Pique-aiguilles не выглядят громоздкими и тяжелыми, напротив, полоски бриллиантов вокруг циферблата и на боковине корпуса и объемный стеклянный купол, на взгляд не менее 10 мм в верхней точке, делает их очень легкими, воздушными на вид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Chanel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles Decor Perles

Фото: Chanel Часы Chanel Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles Decor Perles

Фото: Chanel

К тому же дизайнеры Chanel разумно решили конструкцию прилегания часов к руке. От бриллиантового безеля они, как летающее блюдце, сходят на конус, завершаясь небольшой круглой площадкой вполне привычного размера. Близко к ней подходят и крепления ремешка, так что носить Pique-aiguilles удобно, хотя, конечно, часами на каждый день их не назовешь. Это симпатичные и красивые игрушки, за которые не жаль отдать, если есть, €175-250 тыс. в зависимости от модели.

Алексей Тарханов