В суд Екатеринбурга передали дело о кражах в магазинах электроники

В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело о кражах в магазинах электроники, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, ранее полицейские по оперативной информации задержали шесть человек, двое из которых родились в одной из бывших республик СССР. Они обвиняются по ст. 158 УК РФ (кража), им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказал полковник Горелых, преступную деятельность обвиняемые начали в 2021 году. По его словам, они совершили 10 ночных налетов в Ирбите, Первоуральске, Среднеуральске, Туринске, Сухом Логе и Екатеринбурге. Из магазинов они похищали смартфоны, планшеты, ноутбуки, моноблоки. Общий ущерб составил более 5 млн руб.

По данным следствия, молодые люди совершали преступления на автомобиле ВАЗ-21093. На него сейчас наложен арест.

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Анастасия Сбродова