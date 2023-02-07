В Ростовской области стартовало строительство завода по производству напитков за 1,5 млрд рублей

Компания «Лидер» приступила к строительству завода безалкогольных напитков в Аксайском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области». Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд руб.

По информации ведомства, проектная мощность предприятия составляет 200 млн л напитков в год. Запустить производственные линии планируется в 2024 году. Завод обеспечить региону до 200 новых рабочих мест. Для реализации проекта был выделен участок земли площадью 82,2 тыс. кв.м. в п. Опытный.

По информации «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», компания «Лидер» занимает третье-четвертое место в своей отрасли в России, а по выпуску безалкогольных напитков в сегменте «private label» — №1 на отечественном рынке. Компания располагает производственными площадками в Московской, Ленинградской и Ярославской областях. Бенефициаром выступает учредитель ООО «ПК «Лидер» Евгений Клинецкий.

Как ранее писал «Ъ-Юг», соглашение о строительстве завода подписано на полях ПМЭФ-2021.

Анастасия Назарова