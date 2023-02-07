В Челябинске продавца мебели будут судить за хищение почти 3,2 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела 23-летней жительницы Челябинска, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере. Ей вменяют хищение 3,2 млн руб., связанное с неисполнением заказов на изготовление мебели. Материалы дела передали на рассмотрение в Тракторозаводский районный суд Челябинска.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель в течение полутора лет заключала с клиентами договоры на изготовление мебели. Рекламу о своих услугах она размещала в интернете. Горожанка брала с заказчиков предоплату в размере 50–60% от общей стоимости товара, однако свои обязательства не исполняла. На звонки обманутых клиентов она не отвечала, деньги потратила на личные нужды. Всего предприниматель похитила у 22 человек 3,2 млн руб.

Как установило следствие, местная жительница не имела финансовой возможности и производственных мощностей для изготовления мебели в обещанных клиентам объемах. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.