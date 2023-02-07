Коммунальные тарифы в Петербурге не будут повышать до середины 2024 года

До июля 2024 года в Санкт-Петербурге не будут повышаться тарифы на коммунальные услуги. Об этом заявил председатель комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александр Ходосок.

«Тарифы подняты с декабря где-то на 8,4%, где-то на 8,5%, где-то на 9%. Но, по той информации, которая есть у меня, до 1 июля 2024 года в Петербурге тарифы пересматриваться не будут»,— рассказал господин Ходосок «Петербургскому дневнику».

Напомним, в ноябре 2022 года Комитет по тарифам Санкт-Петербурга утвердил повышение тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 8,5%. По мнению экспертов, такая политика подорвет платежную дисциплину людей и сделает неизбежным рост задолженностей.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Тарифы "подогрели" инфляцией».

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