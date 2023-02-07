Нижегородский водоканал построил очистные сооружения в Березовой пойме

В поселке Березовая Пойма тестируют новую станцию очистки стоков, построенную взамен исчерпавших свой ресурс очистных сооружений советского периода. Новую станцию АО «Нижегородский Водоканал» построило в рамках своей инвестпрограммы. Сейчас специалисты водоканала готовят оборудование к выходу на проектную мощность.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, новые очистные сооружения были сделаны за несколько месяцев с использованием блочно-модульной конструкции. «Все оборудование здесь белорусское, а значит, с нехваткой запчастей мы не столкнемся. Сейчас проходят пуско-наладочные работы. На полную мощность планируем выйти весной. Отмечу, что на новой станции вода будет проходить все современные стадии очистки: механическую, биологическую, физико-химическую, а также обеззараживание ультрафиолетом»,– рассказал мэр.

Гендиректор водоканала Илья Халтурин добавил, что станция полностью автоматизированная и будет работать без персонала. «Уровень очистки стоков существенно отличается от той технологии, которая применялась в середине прошлого века. Сегодня эта станция включает в себя узлы механической, анаэробной, оксидной очистки. Установлены системы ультрафильтрации и бактерицидной обработки ультрафиолетовыми лампами»,– рассказал господин Халтурин.

В Березовой пойме проживает почти тысяча человек, новые очистные сооружения смогут обслуживать весь поселок и его социальные объекты. Суточный объем станции рассчитан на прием и очистку 200 куб. м сточных вод.

Иван Сергеев