В Новороссийске устранили аварию, оставившую в мороз без отопления 40 домов

Авария на сетях в Новороссийске, из-за которой пришлось приостановить теплоснабжение 40 жилых многоэтажек, а также школу, детсад и две поликлиники, устранена. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что теплоснабжение домов на улицах Видова, Губернского, Кутузовской, Мира, Новороссийской Республики, Революции, Рубина, Советов, Щорса, Грибоедова, Конституции, Сипягина, Фисанова, Энгельса было приостановлено в связи с поиском утечки в котельной на ул. Сипягина, 6. Также под отключение попали гимназия №20, детский сад №56, поликлиника №1, поликлиника моряков, говорится в сообщении.

С 12:00 вторника в Центральном районе Новороссийска введен режим ЧС из-за ураганного ветра. Экстренные службы Новороссийска и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций переведены на усиленный режим работы. Местами в городе порывы ветра превышают 30 м/с. Зафиксированы случаи повреждения коммунальной инфраструктуры и жилых домов. Сообщается об одной пострадавшей. Ситуация в городе осложнена выпавшим снегом и образованием гололеда на дорогах. Дорожники расчищают улицы от снега и обрабатывают проезжую часть пескосоляной смесью.

По прогнозам синоптиков, ураганный ветер и минусовые температуры сохранятся в Новороссийске до 9 февраля. Жителям рекомендовали не покидать дома без необходимости.

Михаил Волкодав

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Повреждение в системе отопления в Новороссийске устранили, сейчас идет заполнение теплоносителем. Для прогрева батарей в домах потребуется 3-5 часов.