Житель Волгограда получил 4,5 года колонии за хранение оружия и боеприпасов

В Волгограде вынесен приговор по делу о незаконном хранении взрывных устройств и оружия. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что 33-летний фигурант уголовного дела летом 2006 года незаконно приобрел и стал хранить у себя в квартире оружие и боеприпасы. При проведении оперативных мероприятий он попытался избавиться от них, выбросив из окна рюкзак с уликами.

Из незаконного оборота изъяты корпус гранаты, пригодный для стрельбы пистолет Макарова, 60 патронов различного калибра, две гранаты Ф-1, польская граната О-23, два самодельных взрывных устройства, промышленно изготовленный карабин системы Маузер «К 98», 94 средства инициирования и т.д.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал.

Горожанин приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 30 тыс. руб.

Ранее избранная мужчине мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Марина Ковалева