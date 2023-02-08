Восковые фигуры

История вощеной куртки началась еще в XVIII веке. Вернее, тогда началась история технологии: моряки заметили, что мокрые паруса работают лучше сухих, однако проигрывают им в легкости. Тогда они стали обрабатывать свои паруса жиром и маслом — что, конечно, давало необходимый эффект, но создавало ужасный запах на корабле. К концу XIX века компания Barbour, которая к тому моменту уже торговала вощеными тканями, занялась производством курток из этого материала. Основной аудиторией марки были как раз моряки.
Выставка моделей куток Barbour к 125-летию мануфактуры.
С началом Первой, а затем и Второй мировых войн вощеные куртки стали частью экипировки некоторых морских подразделений. Кстати, между войнами английская марка даже успела представить линейку курток для мотоциклистов — и она сразу стала популярной. Единственным конкурентом Barbour на этом поприще стала марка Belstaff, которая до сих пор специализируется на тяжелых (в том числе вощеных) куртках для мотоциклистов и по праву занимает одно из первых мест в этой нише.
За всплеск популярности вощеных курток в массах стоит благодарить королевскую семью. В 1970-х вощеные куртки Barbour официально поставлялись членам королевской семьи (особенно их любила королева Елизавета II, тогда еще принц Чарльз и позже — принцесса Диана). Заядлые охотники и любители природы, Виндзоры часто появлялись перед придворными фотографами в куртках Barbour, чем поставили их на пьедестал с другими «королевскими» брендами.
Принц Чарльз реставрирует свою вощеную куртку на фабрике Barbour, 2021 год.
Фото: Scott Heppell / Pool / Reuters
Как же ухаживать за вощеной курткой? Основная их прелесть в том, что такие куртки не требуют ежедневного ухода — они уже достаточно плотно обработаны воском, чтобы защищать владельца от дождя и самого пронизывающего ветра. Однако со временем воск все же стирается и вымывается, и куртку приходится обрабатывать заново. Чтобы провощить куртку в домашних условиях, потребуется кусок специального воска (его можно легко купить в магазине) и фен. Куртку стоит плотно натереть воском — сгибы и рукава стоит обработать тщательнее — и нагреть воск горячим воздухом, чтобы он растаял и лучше впитался. Как только он впитается и подсохнет, процедуру стоит повторить еще пару раз. После этого куртку стоит повесить и не надевать сутки, чтобы воск точно впитался.