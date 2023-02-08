Восковые фигуры

История вощеной куртки началась еще в XVIII веке. Вернее, тогда началась история технологии: моряки заметили, что мокрые паруса работают лучше сухих, однако проигрывают им в легкости. Тогда они стали обрабатывать свои паруса жиром и маслом — что, конечно, давало необходимый эффект, но создавало ужасный запах на корабле. К концу XIX века компания Barbour, которая к тому моменту уже торговала вощеными тканями, занялась производством курток из этого материала. Основной аудиторией марки были как раз моряки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка моделей куток Barbour к 125-летию мануфактуры.

Выставка моделей куток Barbour к 125-летию мануфактуры.



С началом Первой, а затем и Второй мировых войн вощеные куртки стали частью экипировки некоторых морских подразделений. Кстати, между войнами английская марка даже успела представить линейку курток для мотоциклистов — и она сразу стала популярной. Единственным конкурентом Barbour на этом поприще стала марка Belstaff, которая до сих пор специализируется на тяжелых (в том числе вощеных) куртках для мотоциклистов и по праву занимает одно из первых мест в этой нише.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Королева Елизавета II на Виндзорской выставке лошадей, 1989 год. Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Чарльз, 1979 год. Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Чарльзом и Принц Уильям на ферме, 2004 год. Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Чарльз и принцесса Диана, 1985 год. Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Королева Елизавета II на Виндзорской выставке лошадей, 1989 год. Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Чарльз, 1979 год. Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Чарльзом и Принц Уильям на ферме, 2004 год. Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Чарльз и принцесса Диана, 1985 год. Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

За всплеск популярности вощеных курток в массах стоит благодарить королевскую семью. В 1970-х вощеные куртки Barbour официально поставлялись членам королевской семьи (особенно их любила королева Елизавета II, тогда еще принц Чарльз и позже — принцесса Диана). Заядлые охотники и любители природы, Виндзоры часто появлялись перед придворными фотографами в куртках Barbour, чем поставили их на пьедестал с другими «королевскими» брендами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Чарльз реставрирует свою вощеную куртку на фабрике Barbour, 2021 год.

Фото: Scott Heppell / Pool / Reuters Принц Чарльз реставрирует свою вощеную куртку на фабрике Barbour, 2021 год.

Фото: Scott Heppell / Pool / Reuters

Как же ухаживать за вощеной курткой? Основная их прелесть в том, что такие куртки не требуют ежедневного ухода — они уже достаточно плотно обработаны воском, чтобы защищать владельца от дождя и самого пронизывающего ветра. Однако со временем воск все же стирается и вымывается, и куртку приходится обрабатывать заново. Чтобы провощить куртку в домашних условиях, потребуется кусок специального воска (его можно легко купить в магазине) и фен. Куртку стоит плотно натереть воском — сгибы и рукава стоит обработать тщательнее — и нагреть воск горячим воздухом, чтобы он растаял и лучше впитался. Как только он впитается и подсохнет, процедуру стоит повторить еще пару раз. После этого куртку стоит повесить и не надевать сутки, чтобы воск точно впитался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Женская куртка Bottega Veneta, 420 500 р., ЦУМ Мужская куртка John Partridge, 23 500 р., Code7 Вощеная куртка Tweed & Stout, 14 990 р., Tweed & Stout Следующая фотография 1 / 3 Женская куртка Bottega Veneta, 420 500 р., ЦУМ Мужская куртка John Partridge, 23 500 р., Code7 Вощеная куртка Tweed & Stout, 14 990 р., Tweed & Stout

Илья Петрук