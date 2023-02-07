За призыв ответят

Курултай Башкирии намерен направить в Госдуму законопроект о внесении изменений в ФЗ «О рекламе». Депутаты предлагают запретить рекламу организаций, которые оказывают юридические и консультационные услуги призывникам. По мнению председателя республиканского парламента Константина Толкачева, деятельность подобных организаций негативно сказывается на призывной кампании в ВС РФ. Адвокат Айдар Хызыров высказал свое мнение о законотворческой инициативе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Дильмухаметов Фото: Эдуард Дильмухаметов

Недавно стало известно об инициативе депутатов башкирского Курултая на законодательном уровне запретить рекламу услуг по содействию в освобождении от службы в армии.

По мнению спикера Курултая Константина Толкачева, сегодня информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва.

Законодатели отмечают, что деятельность таких консультантов признается законной. Тем не менее, по всей видимости, их смущает сам факт существования такого рода услуг.

Право на освобождение призывника от военной службы по состоянию здоровья установлено законом (ст. 23 Федерального закона от 28.03.1998 г. 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). И до объявления СВО деятельность юридических фирм, оказывающих правовую помощь призывникам, ни у кого вопросов не вызывала. Но, как говорится, новое время ставит свою пробу.

Вполне естественно, что с момента объявления СВО и частичной мобилизации количество желающих получить освобождение от призыва значительно увеличилось. Соответственно, увеличилось и количество предложений юридических услуг в этой сфере.

Правовая помощь юристов обычно заключается в следующем. Они консультируют призывников, как правильно общаться с сотрудниками военкомата и какие медицинские обследования пройти, чтобы при наличии медицинских противопоказаний получить освобождение или отсрочку от армии по состоянию здоровья. Юридические фирмы не «продают» военные билеты и ведут деятельность в рамках действующего законодательства. Если у призывника нет нужного заболевания, они не помогают его «придумать».

Допускаю, что некоторые юрфирмы используют недобросовестную рекламу, дискредитирующую военную службу и воинскую обязанность. В таком случае можно было бы выйти с инициативой о запрете именно такой (агрессивной, дискредитирующей ВС РФ) рекламы, а не запрещать рекламу правовой помощи призывникам в целом.