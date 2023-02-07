Проект торгового центра на месте винно-водочного завода в Ростове получил экспертное одобрение

Проектная документация по строительству торгового комплекса по адресу пр-т Буденновский, 70/234 в Ростове-на-Дону, где ранее находился винно-водочный завод, получила одобрение негосударственной экспертной организации «Единый Центр Строительства». Информация об оценке содержится в Едином государственном реестре заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гапоненко Фото: Александр Гапоненко

Согласно информации ресурса, заказчиком проекта и застройщиком выступает компания ООО «Винзаводъ». Документацию разработали ООО «Дон», ООО «Омега» и ООО «АПН-Проект».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Винзаводъ» учреждена в 2021 году в Ростове. Основной вид деятельности компании — аренда и управление недвижимым имуществом. Генеральным директором компании является Самвел Гогорян. Единственный собственник — Такуин Гогорян.

Ранее сообщалось, что ГК «Донской причал» Саркиса Гогоряна планировала создать к 2024 году крупный торгово-досуговый комплекс на территории бывшего винно-водочного завода. Инвестор заявлял о намерении реализовать на территории бывшего предприятия концепцию «города в городе». Предполагаемый объем инвестиций должен составить 400 млн руб.

Ростовский винно-водочный завод был основан в 1898 году и просуществовал до 2011 года, когда предприятие ликвидировали в рамках банкротства.

Анастасия Назарова