На больничный в Петербурге ушли почти 43 тыс. детей

В Санкт-Петербурге отправили на больничный 42 944 школьника, на дистанционное обучение при этом переведены 65 классов. В городе продолжает расти детская заболеваемость, пишет 7 февраля «Фонтанка».

По сравнению с прошлой неделю этот показатель вырос на 12%, когда учебу пропускали 38 058 учеников. В детских садах на больничном 18 374 ребенка, заболеваемость этой возрастной группы подскочила на 10%. На карантин закрыты 11 групп.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 7 февраля выявили 1 013 случаев коронавируса.

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