Суд начал банкротство гендиректора «Азово-Донского пароходства» Михаила Швалева из-за долга перед банком «Траст»

Арбитражный суд Ростовской области признал обоснованным заявление банка «Траст» о признании Михаила Швалева несостоятельным и ввел в отношении должника процедуру, применяемую в деле о банкротстве граждан — реструктуризацию долгов. Об этом сообщается на сайте суда.

Требование банка «Траст» было мотивировано задолженностью господина Швалева в размере 387 млн руб. (включены в реестр кредиторов должника).

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», Федор Швалев является генеральным директором АО «Азово-Донское пароходство».

Известно, что Михаил Швалев приходится сыном бывшему заместителю губернатора Ростовской области Федору Швалеву (занимал должность в 1997-2002 годах).

Вадим Водолазов