Французское правительство гонит на пенсии

Со вчерашнего дня Национальная ассамблея Франции обсуждает пенсионную реформу, вызвавшую в стране яростное сопротивление. Первый же парламентский день ознаменовался двумя атаками на законопроект, справа и слева. Это пока что реакция законодателей, реакция улицы последовала сегодня и продолжится 11 февраля. За пенсионным сериалом следит корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуя у здания Национальной ассамблеи в Париже с плакатом с требованием ухода на пенсию в 60 лет

Фото: Christophe Ena / AP Статуя у здания Национальной ассамблеи в Париже с плакатом с требованием ухода на пенсию в 60 лет

Фото: Christophe Ena / AP

Из комиссии по социальным делам законопроект добрался до амфитеатра Национальной ассамблеи, нагруженный 20 тыс. поправок, которые успели внести депутаты. Некоторые поправки имеют целью изменить то или иное положение будущего закона, но большинство направлено на то, чтобы затормозить, а еще лучше — сорвать его обсуждение. Если же сорвать не получится — хотя бы получить возможность постоянно упрекать правительство и верхнюю палату парламента, Сенат, в нежелании слышать голоса народных избранников.

Уже в начале обсуждения правительство и проправительственный блок подверглись двум атакам, слева и справа. Сначала левый блок Nupes, точнее, его авангард «Непокорившаяся Франция» (LFI), потребовал отклонить представленный законопроект полностью. Требование было поставлено на голосование и заблокировано 292 голосами против 243.

Глава LFI Жан-Люк Меланшон, правда, попытался выдать неудачу за победу, указав на разрыв менее чем в полсотни депутатов и пообещав, что все узнают «список сообщников правительства "Республиканцев"», чьи голоса легли на весы не в пользу левых.

Затем голосовали за предложение крайне правых. Оно выглядело более конструктивным, но на деле сводилось к тому же — к полной отмене закона. «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен потребовало вынести пенсионную реформу на референдум. В этой ситуации правительство гарантированно проигрывало, раз против реформы, согласно опросам, высказываются сейчас 70% французов. Любопытно, что крайне правые отдали свои голоса ранее и за предложение левых похоронить реформу. Левые же, верные своей клятве («Ни одного голоса, солидарного с RN»), с голосования демонстративно ушли. Итог — лишь 101 депутат высказался за референдум, 272 были против. «Nupes как политическая сила — сообщники Эмманюэля Макрона»,— подытожил глава RN Жордан Барделля.

Правительственной коалиции пришлось выдержать несколько часов постоянных нападок. Левые депутаты критиковали правительство и то и дело прерывали недовольным «бубуканьем» и стуком пюпитров доклад министра труда Оливье Дюссо. Ему пришлось останавливаться, а председатель призывала Nupes к порядку.

«Неужели мы будем так себя вести ближайшие 15 дней! — вспылила спикер парламента Яэль Браун-Пиве.— Мы в зале заседаний, а не на демонстрации».

Притом что правительственная коалиция «Ренессанс» (RE), в которую c мая 2022 года превратилось прежнее движение Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» (LRE), уверенно нащупывает компромисс с правыми «Республиканцами» (LR), нет уверенности в том, что правительство победит по очкам. Сейчас у Элизабет Борн лишь 187 верных голосов из необходимых 287. В конце февраля законопроект, согласованный или нет, уйдет в Сенат, после чего будет сформирована согласительная комиссия. Если согласие будет достигнуто (на что не так уж много шансов), законопроект вернется для голосования в Национальную ассамблею.

Если законопроект примут, он заработает с осени. Если нет — у правительства есть несколько силовых вариантов. Прежде всего 3-й пункт статьи 49 французской Конституции, позволяющий правительству утвердить закон и без одобрения депутатов.

Элизабет Борн за время своего премьерства прибегала к статье 49.3 уже десять раз. Затем возможна отставка правительства или роспуск парламента.

Но даже и вне зависимости от прохождения законодательства через парламент процесс очевидно разделяется на два потока: право закона и право улицы. Причем право улицы и так все время стучится в двери парламента. Не только в виде постоянных угроз со стороны левых депутатов о том, что судьба закона решится на забастовках и митингах. Как рассказала Марин Ле Пен, накануне голосования ее предложения о референдуме многие правые депутаты получили странные письма или телефонные сообщения о том, что кто-то из их близких срочно госпитализирован, необходимо их присутствие. «Чтобы помешать кворуму»,— пояснила Марин Ле Пен.

Сегодня обсуждение закона продолжилось в виде забастовки, немного менее жесткой, чем 31 января, и демонстраций, также чуть менее многочисленных. Об их результатах мы узнаем сегодня вечером — завтра утром. Однако профсоюзы угрожают показать всю свою силу в субботу, 11 февраля.