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Около 1,9 млрд рублей получит Нижегородская область на сбалансированность бюджета

Нижегородская область получит 1,89 млрд руб. дотаций на сбалансированность бюджета, сообщили в пресс-службе правительства региона. Предложение по выделению средств поддержала профильная комиссия Федерального Собрания.

«Несмотря на непростую ситуацию Нижегородская область реализует большое количество проектов. В ближайшее время примем решение и направим средства на финансирование первоочередных социально значимых расходов»,— сказал губернатор Глеб Никитин.

Всего правительство России в 2023 году выделило 34,6 млрд руб. дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов в условиях санкций.

Елена Ковалева

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