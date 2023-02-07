Крупные российские банки выдали более 150 млрд руб. в виде кешбэка в 2022 году. Больше всего клиентам вернул «Тинькофф» — за год банк списал 65 млрд бонусов в виде рублей, и это на 70% больше, чем в 2021-м. В банке отметили, что объем кешбэка, начисленного совместно с партнерами, вырос в три раза, так как все больше производителей и магазинов начали использовать финансовые программы лояльности для привлечения аудитории. На втором месте по объему выплаченного кешбэка «Сбер». Участники основной программы лояльности «СберСпасибо» получили 60 млрд бонусов. В ВТБ за прошедший год начислили клиентам почти 20 млрд бонусов.

Акции Baidu взлетели на 18% на новости о скором запуске аналога ChatGPT. Корпорация уже в марте планирует завершить тестирование чат-бота под названием Ernie. Baidu является крупнейшим разработчиком поисковых систем в Китае и намерена сначала интегрировать Ernie в свои основные поисковые сервисы. Инструмент позволит пользователям получать результаты в «разговорном» стиле.

Корпорация Boeing готовится к массовым сокращениям. Американская авиастроительная компания уволит около 2 тыс. человек в течение года. В основном речь идет о работниках финансового департамента и отдела кадров. Часть их обязанностей передадут на аутсорсинг, сообщает газета The Seattle Times со ссылкой на заявление Boeing.