В Ленобласти готовится к запуску образовательно-производственный кластер легкой промышленности

В Ленинградской области появится новый образовательно-производственный кластер для обеспечения кадрами предприятия легкой промышленности региона. Об этом сообщила пресс-служба областного комитета по образованию.

В настоящий момент ведется работа по подготовке документации для проведения открытого конкурса на создание кластера. Сроки появления кластера не озвучиваются.

Сейчас в регионе действует образовательно-производственный кластер химической промышленности, созданный в 2022 году рамках федерального проекта «Профессионалитет». В число участников вошли шесть образовательных организаций Ленобласти.

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