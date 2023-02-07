Энергетики «Россети Тюмень» победили во Всероссийском конкурсе «Инженер года»

Работники «Россети Тюмень» стали лауреатами XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года – 2022». Специалистов энергокомпании наградят дипломом, памятной медалью и серебряным знаком «Профессиональный инженер России», а их имена занесут в Реестр профессиональных инженеров РФ. Конкурс проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Российской академии наук, Федерального агентства по делам молодежи и Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ.



Всего в ежегодном профессиональном соревновании участвовали несколько десятков тысяч человек. «Россети Тюмень» были представлены сразу в двух номинациях «Электроэнергетика» и «Электроснабжение. Электрические сети и системы». В первой принимал участие заместитель начальника Департамента эксплуатации Игорь Богач, во второй – начальник Службы РЗА филиала Сургутские электрические сети Азат Бикинин. Оба работника решением жюри под председательством академика РАН признаны победителями по версии «Профессиональные инженеры».

Игорь Богач в профессии 21 год. Специалист является соавтором ряда НИОКР, по которым «Россети Тюмень» получили пять патентов РФ. За добросовестный труд и вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Игоря Ивановича поощрили Министерство энергетики РФ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики.

Азат Бикинин работает в отрасли 14 лет. Высококлассный специалист неоднократно побеждал на профессиональных соревнованиях, в том числе на Всероссийском конкурсе «Лучший релейщик ТЭК». В 2022 году он стал обладателем нагрудного знака ПАО «Россети» «За профессиональное мастерство».

К слову, победителями авторитетного профессионального состязания специалисты энергокомпании становятся седьмой год подряд.