Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Энергетики «Россети Тюмень» победили во Всероссийском конкурсе «Инженер года»

Работники «Россети Тюмень» стали лауреатами XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года – 2022». Специалистов энергокомпании наградят дипломом, памятной медалью и серебряным знаком «Профессиональный инженер России», а их имена занесут в Реестр профессиональных инженеров РФ. Конкурс проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Российской академии наук, Федерального агентства по делам молодежи и Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ.

Всего в ежегодном профессиональном соревновании участвовали несколько десятков тысяч человек. «Россети Тюмень» были представлены сразу в двух номинациях «Электроэнергетика» и «Электроснабжение. Электрические сети и системы». В первой принимал участие заместитель начальника Департамента эксплуатации Игорь Богач, во второй – начальник Службы РЗА филиала Сургутские электрические сети Азат Бикинин. Оба работника решением жюри под председательством академика РАН признаны победителями по версии «Профессиональные инженеры».

Игорь Богач в профессии 21 год. Специалист является соавтором ряда НИОКР, по которым «Россети Тюмень» получили пять патентов РФ. За добросовестный труд и вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Игоря Ивановича поощрили Министерство энергетики РФ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики.

Азат Бикинин работает в отрасли 14 лет. Высококлассный специалист неоднократно побеждал на профессиональных соревнованиях, в том числе на Всероссийском конкурсе «Лучший релейщик ТЭК». В 2022 году он стал обладателем нагрудного знака ПАО «Россети» «За профессиональное мастерство».

К слову, победителями авторитетного профессионального состязания специалисты энергокомпании становятся седьмой год подряд.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...