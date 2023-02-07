На Кубани из-за непогоды на дежурство выйдут дополнительные коммунальные бригады

В Краснодарском крае будет организовано дежурство дополнительных бригад ресурсоснабжающих компаний. Соответствующее поручение дал глава Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Синоптики прогнозируют, что непогода в Краснодарском крае продержится до конца 8 февраля. Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи могут произойти аварии. Для их оперативного устранения необходимы дополнительные дежурства аварийных бригад коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций, считает губернатор.

«Особое внимание бесперебойному энергоснабжению социальных объектов — больниц, школ, детских садов, обеспечению теплом жителей в минусовую температуру. Организуйте работу горячих линий, чтобы каждый человек мог дозвониться на экстренные телефоны в случае необходимости»,— сказал Вениамин Кондратьев.

По словам замглавы региона Андрея Прошунина, предприятия ТЭК и ЖКХ подготовили 1162 аварийно-восстановительные бригады. В их составе более 6,5 тыс. человек и более 4,2 тыс. автомобилей и единиц спецтехники. В ГУ МЧС по Краснодарскому обстановку по непогоде отслеживают 88 оперативных групп, в готовность приведены все необходимые средства и силы.

Татьяна Ручкина

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